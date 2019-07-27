وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث تطورات المنطقة. وذكرت قناة "الميادين"، أن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي وصل طهران في زيارة يلتقي خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت، الاثنين (22 تموز 2019)، أن بن علوي سيجري زيارة (السبت 27 تموز 2019)، إلى إيران "وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.