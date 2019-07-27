مقتل عنصر بالحرس الثوري الايراني قرب العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن أحد عناصره وعدداً من الأفراد "المناوئين للثورة" قُتلوا في اشتباكات بغرب البلاد بالقرب من الحدود مع العراق.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري قوله، إن "دورية من الحرس اشتبكت مع عناصر مجموعة إرهابية مناوئة للثورة في قضاء سرواباد في غرب البلاد".
وأضاف الحرس الثوري، ان "أحد عناصر الحرس الثوري جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى، كما أن عناصر معادين للثورة قُتلوا وجرحوا"، مبينا ان "الاشتباك "أسفر عن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابيين".
ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو ما إذا كان العناصر "المعادون للثورة" جزءً من خلايا متطرفة أو جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.
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