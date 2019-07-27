كشفت صحيفة الشرق الاوسط، السبت، ان شخصيالت عراقية بدأت بنقل اموالهم الى ايران، فيما اشارت الى ان هناك قوائم أميركية أخرى في الطريق سوف تطال شخصيات عراقية اخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "بعض الشخصيات تقوم هذه الأيام بنقل جزء من استثماراتها وأموالها إلى مناطق وبنوك مختلفة في إيران، لتلافي العقوبات المتوقعة ضدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية".
واضاف ان "كثيراً من تلك الشخصيات باتت تدرك أنها مستهدفة من الجانب الأميركي، وستشمل لاحقاً بموجة جديدة من العقوبات، وتعتقد أن إيران هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه أموالهم بمنأى عن العقوبات الأميركية".
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشرق الأوسط من مصادر عراقية موثوقة، فإن "هناك قوائم أميركية أخرى في الطريق، سوف تطال شخصيات اخرى"، مبينة أن «العدد الكلي للشخصيات التي سوف تشمل بالعقوبات الأميركية يبلغ نحو 76"، بحسب الصحيفة.
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية في 18 تموز الحالي، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: شخصيات عراقية تبدأ بنقل اموالهم الى ايران والعقوبات الاميركية ستشمل 76 مسؤولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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