القيثارة والصقور ضمن التصنيف الأول في بطولة كأس 'محمد السادس'

رياضة 2019-07-27 | 08:50 409 مشاهدة وضعت اللجنة المنظمة لبطولة "محمد السادس" للأندية الابطال، ممثلي الكرة العراقية الشرطة والقوة الجوية ضمن أندية الصف الأول، الأمر الذي سيجعل منهما يتجنبان الصدام المبكر مع كبار الأندية العربية في إطار دور الـ32 من البطولة بعكس البطولة السابقة.



فيما ضمت قائمة المستوى الثاني كل من: شباب الأردن (الأردن) المريخ (السودان)، الجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، ونواذيبو (موريتانيا)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)، حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات. اللجنة المنظمة وضعت ضمن المستوى الأول كل من: الشرطة والقوة الجوية من (العراق)، والنجم الساحلي والترجي (تونس)، الشباب والاتحاد ( السعودية )، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، الهلال السوداني، وأهلي بنغازي (ليبيا).فيما ضمت قائمة المستوى الثاني كل من: شباب الأردن (الأردن) المريخ (السودان)، الجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، ونواذيبو (موريتانيا)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)، حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات. اللجنة المنظمة للبطولة أوضحت أن منافسات البطولة ستقام على وفق آلية خروج المغلوب من مباراتين (ذهاب واياب).

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الجدير بالذكر أن قرعة البطولة ستقام مساء اليوم السبت في المغرب عند الساعة (٧) بتوقيت العاصمة بغداد. الجدير بالذكر أن قرعة البطولة ستقام مساء اليوم السبت في المغرب عند الساعة (٧) بتوقيت العاصمة بغداد. وأدناه تصنيف الأندية بحسب اللجنة المنظمة للبطولة:



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