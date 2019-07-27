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أتلتيكو مدريد يذل الريال بسباعية في الكأس الدولية للأبطال

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2019-07-27 | 08:45

أتلتيكو مدريد يذل الريال بسباعية في الكأس الدولية للأبطال

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دك فريق أتلتيكو مدريد نظيره بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، اليوم السبت.
وافتتح دييغو كوستا التسجيل للروخي بلانكوس بهدف في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة الثامنة سجل جواو فيليكس الهدف الثاني للأتليتي.

وبحلول الدقيقة 19، أحرز آنخيل كوريا الهدف الثالث لأتليتكو مدريد، وسجل كوستا هدفاً ثانياً له ورابعاً لفريقه في الدقيقة 28.

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وقبل نهاية الشوط الأول أحرز كوستا الهدف الثالث له والخامس للأتليتي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وبحلول الشوط الثاني سجل كوستا سوبر هاتريك في الدقيقة 51، ليأتي بعدها هدف ريال مدريد الأول عن طريق ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 تعرض كوستا وكارفاخال للطرد بعد اشتباك بين الثنائي، ثم جاء هدف أتلتيكو مدريد السابع عن طريق فيتولو في الدقيقة 70.

وسجل كريم بنزيما لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 85 وفي الدقيقة 89 أحرز خافيير هيرنانديز هدفًا لريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مدريد بنتيجة (7-3).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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