وجه بالاستعداد للحرب مع أمريكا.. سليماني يجتمع مع فصائل مسلحة في دولة عربية

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وجه فصائل مسلحة في سوريا للاستعداد لحرب محتملة ضد الولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة التركية عن مصادر محلية قولها إن "سليماني وصل مدينة البوكمال الواقعة في ريف دير الزور جنوب شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، حيث زار، وسط إجراءات أمنية مشددة، معسكرات فصائل مسلحة للقاء المستشارين العسكريين للحرس الثوري وقيادات مختلف من تلك الفصائل".
واضافت أن "سليماني طلب من هذه الفصائل التجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا "عدم وجود أي خلاف مع حكومة دمشق بهذا الشأن"، على حد قول المصادر.
كما زار قاسم سليماني، حسب الوكالة، محطة T2 النفطية الواقعة في بادية دير الزور الشرقية، على خط النفط الواصل بين سوريا والعراق، مشيرة إلى أن "زيارة سليماني إلى سوريا تزامنت مع استئناف واشنطن تدريب عناصر الجيش السوري الحر في قاعدة التنف جنوب سوريا، بعد توقف دام نحو عام".
وتأتي هذه الأنباء على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ما يثير مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط.
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