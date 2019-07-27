نواب عن كركوك يناشدون عبد المهدي بوضع حد للخروق الأمنية في داقوق

ناشد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري ووضع حد للخروق الأمنية في قضاء داقوق، فيما دعوا الحكومة الاتحادية إلى إرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة.
وأوضح البيان، أن "بعض قرى داقوق تعرضت لقصف بالهاونات أسفر عن استشهاد شخص وجرح ثلاثة آخرين، إضافة إلى قتل عائلة كاملة أسفر عن استشهاد ٩ اشخاص وجرح آخر، تلاها قتل ضابط يعمل ضمن صفوف القوات الأمنية".
وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي ندين ونستنكر هكذا أعمال إجرامية نبدي استغرابنا من عدم التدخل وإجراء تحقيقات فورية وبالتالي فاننا نحمل الجهات الأمنية مسؤولية هذه الخروق والتقصير تجاه ما يحصل في داقوق من استهداف لحياة المواطنين".
وخُتم البيان بالقول: "نطالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة والعمل على الحد من هكذا أعمال لا تمت للإنسانية بصلة".
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