الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

نواب عن كركوك يناشدون عبد المهدي بوضع حد للخروق الأمنية في داقوق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ناشد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري ووضع حد للخروق الأمنية في قضاء داقوق، فيما دعوا الحكومة الاتحادية إلى إرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة.
وقال النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لوضع حد للخروق الأمنية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، لا سيما بعد حدوث ثلاثة خروق أمنية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى نتيجة أعمال إجرامية غير مسؤولة".

وأوضح البيان، أن "بعض قرى داقوق تعرضت لقصف بالهاونات أسفر عن استشهاد شخص وجرح ثلاثة آخرين، إضافة إلى قتل عائلة كاملة أسفر عن استشهاد ٩ اشخاص وجرح آخر، تلاها قتل ضابط يعمل ضمن صفوف القوات الأمنية".

وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي ندين ونستنكر هكذا أعمال إجرامية نبدي استغرابنا من عدم التدخل وإجراء تحقيقات فورية وبالتالي فاننا نحمل الجهات الأمنية مسؤولية هذه الخروق والتقصير تجاه ما يحصل في داقوق من استهداف لحياة المواطنين".


وخُتم البيان بالقول: "نطالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة والعمل على الحد من هكذا أعمال لا تمت للإنسانية بصلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نواب عن كركوك يناشدون عبد المهدي بوضع حد للخروق الأمنية في داقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا