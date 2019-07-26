نجدة بغداد تستجيب لمناشدة وردت عبر السومرية

استجابت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، لمناشدة وردت عبر فضائية السومرية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد مناشدة وردت الى قناة السومرية من اهالي قضاء الحسينية بتفعيل وزيادة دوريات النجدة الثابتة والجوالة، تم نشر دوريات اضافية في القضاء لفرض القانون وهيبة الدولة".
واضافت ان "مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي يشرف شخصيا على نشر الدوريات"، مشددا على المتابعة المستمرة واعتقال كل شخص يحاول زعزعة الامن في القضاء والعاصمة بغداد".
يذكر ان احد المواطنين ناشد عبر فضائية السومرية بنشر دوريات للشرطة اضافية في قضاء الحسينية ببغداد، للقضاء على الجريمة وحالات السرقة وفرض القانون.
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