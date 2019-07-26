'واتسآب' تقدم على خطوة لن تجعلك تحتاج إلى الهاتف نهائيا

يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم.
وبحسب الموقع، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك تطبيق "واتسآب" تجري حاليا تطويرا لتطبيق متعدد لمنصات يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو "آي أو إس".
ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن يتوقعه أن بمجرد طرحه سيرفع من عدد المشتركين الذين تجاوزوا مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم.
يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" أطلق في عام 2015، إصدارا مخصص لسطح لمكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.
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