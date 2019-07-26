الزراعة تعلن تسويق اكثر 700 الف طن من الشعير العلفي في نينوى

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الزراعة / مديرية زراعة نينوى اكدت ان الموسم الحالي شهد تسويق اكثر من (٧٠٣) الف طن من محصول الشعير العلفي في عموم المحافظة بعد انتهاء عمليات التسويق يوم الخميس".واضافت الوزارة، "حيث بلغت الكميات النهائية المسوقة لمحصول الشعير العلفي (٧٠٣٣٨١) طن الى مواقع الاستلام التابعة لشركتي ما بين النهرين العامة للبذور والعراقية لإنتاج البذور في المحافظة، وبذلك تحتل محافظة نينوى المرتبة الاولى في انتاج وتسويق محصول الشعير العلفي على مستوى محافظات العراق خلال الموسم الحالي ٢٠١٩".

وتابعت الوزارة، أن "الموسم الحالي شهد توسعا كبيرا بالمساحات المزروعة من محصول الشعير العلفي والمحاصيل الاستراتيجية في نينوى والمحافظات الأخرى نتيجة للنشاط الكبير وبوتيرة متسارعة في عمليات الاستلام من قبل شركات البذور التابعة للوزارة سبقها تهيئة كافة مستلزمات إنجاح الموسم الزراعي من قبل الوزارة وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الزراعة صالح الحسني من اجل الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من انتاج البذور وتوفير الأمن الغذائي للمواطن".

