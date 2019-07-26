الدفاع المدني يعلن اخماد حريق كبير اندلع بمخزن للمواد الانشائية في واسط

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخماد حريق كبير اندلع في مخازن المواد الانشائية في محافظة واسط. وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ثماني فرق تابعة للدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن لبيع المواد الانشائية في مدينة العزيزية ضمن محافظة واسط".



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