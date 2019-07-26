مسلحون يسلبون 'تك تك' ويقتلون صاحبها شمالي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مسلحين سلبوا دراجة "تك تك" وقاموا بقتل صاحبها شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين قاموا بتسليب صاحب دراجة نوع (تك تك) وقتله باسلحة كاتمة ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".



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