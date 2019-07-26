رئيس البرلمان ووزير الداخلية يجريان جولة تفقدية بمنطقة المنصور

اجرى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، جولة تفقدية بمنطقة المنصور غربي بغداد. وتضمنت الجولة الليلية، الحلبوسي، ومن بعدها التحقق به الياسري بتفقد النقاط الامنية والمرورية في المنطقة ولقائهما بعدد من المواطنين والاستماع الى مشاكلهم واقتراحاتهم بشأن عدد من الامور.

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