اعتقال متهم بـ'الارهاب' شمال سامراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 13 القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب، ورد اسمه ضمن قاعدة البيانات في سيطرة الحويش شمال سامراء".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".

