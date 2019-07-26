اعتقال متهم بـ'الارهاب' شمال سامراء

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت متهما بـالارهاب شمالي قضاء سامراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 13 القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب، ورد اسمه ضمن قاعدة البيانات في سيطرة الحويش شمال سامراء".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".
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