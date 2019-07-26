الزوراء بطلاً لكأس العراق للمرة 16 في تأريخه

رياضة 2019-07-26 | 19:53 1,146 مشاهدة توج نادي الزوراء بلقب كأس العراق، بتغلبه على الكهرباء 1-0 في المباراة النهائية من البطولة والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، اليوم الجمعة. هدف النوارس الوحيد، حمل توقيع اللاعب صفاء هادي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء. ويعد هذا اللقب هو السادس عشر في تأريخ النوارس. وسيشارك الزوراء في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل 2019/ 2020.



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