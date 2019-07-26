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نائب يصف ارجاع عوائل 'داعش' من سوريا لمخيمات نينوى بـ'القنبلة الموقوتة'

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وصف النائب عن محافظة نينوى خليل المولى، الجمعة، عملية ارجاع عوائل تنظيم "داعش" من مخيمات سوريا الى مخيمات محافظة نينوى بـ"القنبلة الموقوتة"، داعيا الحكومة الى ايجاد حل اخر لهم.
وقال المولى في حديث لـ الخليج 365، إن "إعادة عوائل الدواعش الى المخيمات في محافظة نينوى تعد بمثابة زرع قنبلة موقوتة وخرق أمني جديد للمحافظة"، مبينا "نرفض رفضاً وبأي شكل من الاشكال ان تكون نينوى ملاذاً امناً لمن قتل اهلها وشردهم".

ودعا المولى، الحكومة الى "ايجاد حل جذري لمشكلة عوائل الدواعش بعيداً عن نينوى وأهلها".

وكشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم الجمعة، عن وجود نية لدى الحكومة لنقل عوائل "داعش" من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة بناحية حمام العليل جنوب الموصل، مؤكدا رفضه للأمر، فيما اشار الى أن هؤلاء "قنابل موقوتة" سيكون خطرها على جميع مناطق العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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