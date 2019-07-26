نائب يصف ارجاع عوائل 'داعش' من سوريا لمخيمات نينوى بـ'القنبلة الموقوتة'

وقال المولى في حديث لـ الخليج 365، إن "إعادة عوائل الدواعش الى المخيمات في محافظة نينوى تعد بمثابة زرع قنبلة موقوتة وخرق أمني جديد للمحافظة"، مبينا "نرفض رفضاً وبأي شكل من الاشكال ان تكون نينوى ملاذاً امناً لمن قتل اهلها وشردهم".ودعا المولى، الحكومة الى "ايجاد حل جذري لمشكلة عوائل الدواعش بعيداً عن نينوى وأهلها".

وكشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم الجمعة، عن وجود نية لدى الحكومة لنقل عوائل "داعش" من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة بناحية حمام العليل جنوب الموصل، مؤكدا رفضه للأمر، فيما اشار الى أن هؤلاء "قنابل موقوتة" سيكون خطرها على جميع مناطق العراق.

