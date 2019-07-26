نائب يصف ارجاع عوائل 'داعش' من سوريا لمخيمات نينوى بـ'القنبلة الموقوتة'

وصف النائب عن محافظة نينوى خليل المولى، الجمعة، عملية ارجاع عوائل تنظيم "داعش" من مخيمات سوريا الى مخيمات محافظة نينوى بـ"القنبلة الموقوتة"، داعيا الحكومة الى ايجاد حل اخر لهم.
ودعا المولى، الحكومة الى "ايجاد حل جذري لمشكلة عوائل الدواعش بعيداً عن نينوى وأهلها".
وكشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم الجمعة، عن وجود نية لدى الحكومة لنقل عوائل "داعش" من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة بناحية حمام العليل جنوب الموصل، مؤكدا رفضه للأمر، فيما اشار الى أن هؤلاء "قنابل موقوتة" سيكون خطرها على جميع مناطق العراق.
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