أمن إقليم كردستان يكشف إعترافات منفذي هجوم اربيل

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "في يوم الأربعاء الموافق 17-7-2019 وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل أدى إلى سقوط موظف في القنصلية التركية بأربيل ويدعى (عثمان كوسه) وإثنين من مواطني الإقليم هما ناريمان (عثمان محمد علي) و(بشدار رمضان صالح) كضحايا".وأضاف أن "قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تمكنت خلال فترة قصيرة جداً من إعتقال 6 أشخاص على صلة بالحادث بينهم ثلاثة مواطنين أتراك ومنهم المنفذ الرئيس للهجوم ويدعى (مظلوم داغ)، وثلاثة أشخاص من معاونيه والمساهمين في تنفيذ الحادث من مواطني إقليم كردستان إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين والمتورطين في الحادث وهم مطلوبون من الناحية القانونية ولا تزال التحقيقات معهم مستمرة".

وأشار المجلس إلى أنه "بحسب إعترافات المتهمين فإن الحادث إرهابي وأنه جرى التخطيط له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكردستاني ويدعى فاتح (بوتان) في قنديل بهدف إغتيال موظف في القنصلية التركية وبالتالي زعزعة أمن إقليم كردستان وبحسب إعترافات المنفذ الرئيسي للحادث الإرهابي فإن المواطنين الإثنين من إقليم كردستان قتلا فقط بشبهة أنهما من حراس الدبلوماسي التركي".



وعرض الفيديو الذي نشره مجلس أمن إقليم كردستان إعترافات المنفذين ولحظة تنفيذ الهجوم مع إخفاء بعض المشاهد "إحتراما لضحايا الحادث".

وفي 20 تموز الجاري وبعد ثلاثة أيام فقط من وقوع الهجوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إعتقال "مظلوم داغ" المسؤول الأول والقاتل الرئيسي في الحادث .

وفي ذات اليوم أيضا تم إلقاء القبض على أحد معاوني "مظلوم داغ" الذي يدعى "محمد بيسكسز" والملقب أيضاً بـ(دجوار، مامند، يوسف).

