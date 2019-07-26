نائب يدعو لرفض مشروع الربط السككي بين الكويت واوربا عبر العراق

وقال الجشعمي في حديث لـ الخليج 365، "ادعو الحكومة والبرلمان الى عدم التفريط بمميزات الموقع الجغرافي للعراق الذي يربط الشرق بالغرب والتي تضيف له أهمية اقتصادية عظمى ويجني العراق من خلاله أموال كبيرة جدا تضاهي عائدات النفط"، مجددا رفضه لـ"دعوات ربط دول الخليج العربي بأوروبا من خلال تفعيل خط سكك حديد يمر بالعراق".ووصف الجشعمي هذا المشروع بـ"القاتل لميناء الفاو الكبير".

واضاف الجشعمي ان "هناك حراكا متسارعا من قبل جهات حكومية وبرلمانية وسياسية تسعى لعقد اتفاق مع الكويت لاقامة المناطق الحرة وربط دول الخليج العربي باوروبا من خلال سكك حديد تمر بالأراضي العراقية، وهذه دعوات مضره بالعراق واقتصاده"، موضحا أن "تنفيذ هكذا مشاريع ستعتبر قاتلة لميناء الفاو الكبير حيث سيبقى ميناء محلي لا يضيف شيء للاقتصاد العراقي".



واوضح الجشعمي، ان "هناك طلبا موقعا من اكثر من مائة نائب تم تقديمه الى رئيس مجلس نواب يطالبون بضرورة ربط العراق بطريق الحرير بواسطة ميناء الفاو الكبير وليس عبر اي طريق اخر سواء الكويت او غيرها من الدول وعلى الحكومة الاستجابة لهذا الطلب والعمل على تنفيذه وعدم اجراء اي تصرف يخالفه".

وطالب الجشعمي، الحكومة الاتحادية بـ"العمل على إكمال ميناء الفاو الكبير وبناء سكك حديدية تابعة للعراق لربط ميناء الفاو باوروبا وليس تفعيل ربط دول الخليج باروربا من خلال ميناء مبارك الكويتي".

وبين الجشعمي، أن "إكمال ميناء الفاو والقناة الجافة التي تربطه باروربا سيكون له مردودات مالية ضخمة للعراق وانعكاسات ايجابية لانعاش الواقع الاقتصادي وتوفير الآلاف فرص العمل الشبابي".