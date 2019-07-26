سوريا تفرج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية

قال مصدر أمني لبناني اليوم الجمعة، إن مدير الأمن العام في البلاد، عباس إبراهيم، لعب دور الوسيط مع الحكومة السورية للإفراج عن مواطن أمريكي، ليطلق سراح الأخير ويعود إلى عائلته لاحقا.
وأضاف المصدر، بحسب "روسيا اليوم" أن المواطن الأمريكي المفرج عنه ليس الصحفي أوستن تايس المختطف في سوريا سنة 2012، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية الشخص المحرر.
يذكر أن الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، وتعتقد السلطات الأمريكية أنه محتجز لدى دمشق.
يذكر أن الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، وتعتقد السلطات الأمريكية أنه محتجز لدى دمشق.
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