سوريا تفرج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية

وأضاف المصدر، بحسب "روسيا اليوم" أن المواطن الأمريكي المفرج عنه ليس الصحفي أوستن تايس المختطف في سوريا سنة 2012، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية الشخص المحرر.

يذكر أن الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، وتعتقد السلطات الأمريكية أنه محتجز لدى دمشق.

