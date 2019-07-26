هزة ارضية تضرب محافظة يزد وسط ايران

وحددت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، بحسب "ايرنا"، مركز الهزة الارضية على عمق 10 كيلومترات تحت الارض.

وقال محمد مهدي خاني زاده، حاكم بلدة بهاباد، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية او مادية جراء الزلزال، وأن الزلزال وقع حول القرى الخالية من السكان.



وتقع بهاباد على بعد 210 كلم شرق مدينة يزد مركز المحافظة.