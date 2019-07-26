ايران تعلن غرق سفينة شحن تابعة لها في بحر قزوين

غرقت سفينة شحن إيرانية باسم "شباهنك"، اليوم الجمعة، بعد ان تعرضت لحادث بالقرب من المياه الاقليمية لجمهورية اذربيجان في بحر قزوين. وأعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، أن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء " لنكران" في بحر قزوين. وذكرت أن السلطات في أذربيجان أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع سفينة الشحن الإيرانية، وأنقذت جميع طاقم السفينة وعددهم 9 اشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.



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