أحمد الفيشاوي يكشف عن وصية والده 'الحقيقية' له

كشف الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، عن وصية والده الفنان فاروق الفيشاوي الحقيقية، وذلك بعد أن تم دفنه أمس الخميس.
وفي أول تعليق له على وفاة والده فاروق الفيشاوي، فقد استعان أحمد الفيشاوي بآيات قرآنيةهي: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم".
ثم تابع: "البقاء لله، نسألكم الفاتحة إلى شرف النبي والفاتحة لفاروق الفيشاوي ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار إلى أن تقارير ذكرت أن فاروق الفيشاوي أوصى نجله أحمد الفيشاوي أن ينفذ مشروع سينمائي مؤجل عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره.
وأعرب فاروق الفيشاوي، عن رغبته في أن يقوم نجله، أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.
وتوفي فاروق الفيشاوي، صباح أمس الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وقالت تقارير إعلامية محلية إن وفاته جاءت بعد دخوله في غيبوبة مساء الأربعاء الماضي.
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