إتلاف 1200 كارتون من بيض المائدة في منفذ الشيب الحدودي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إتلاف شحنة بيض المائدة يمنع استيرادها من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".

وأضافت الهيئة، "تم ذلك بعد ضبط البضاعة والتي تقدر بحوالي (1200) كارتون محملة على شاحنتين نوع براد"، لافتة الى أنه "تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من قبل اللجنة المختصة من الدوائر العاملة في المنفذ".



يشار الى أن قرارا حكوميا صدر مؤخرا بمنع استيراد بيض المائدة لوفرة انتاجه محليا.