إتلاف 1200 كارتون من بيض المائدة في منفذ الشيب الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إتلاف 1200 كارتون من بيض المائدة حفاظاً على المنتج المحلي في الشيب.
وأضافت الهيئة، "تم ذلك بعد ضبط البضاعة والتي تقدر بحوالي (1200) كارتون محملة على شاحنتين نوع براد"، لافتة الى أنه "تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من قبل اللجنة المختصة من الدوائر العاملة في المنفذ".
يشار الى أن قرارا حكوميا صدر مؤخرا بمنع استيراد بيض المائدة لوفرة انتاجه محليا.
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