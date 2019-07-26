إنطلاق تظاهرات للمكون الشبكي على طريق الموصل اربيل

تظاهر العشرات من ابناء المكون الشبكي، الجمعة، على الطريق الرابط بين الموصل واربيل احتجاجا على شمول قيادي بالحشد الشعبي بقائمة العقوبات الامريكية، وقرار اخراج لواء 30 التابع للحشد من منطقة سهل نينوى.
واضاف المصدر، ان "التظاهرة جاءت إستنكارا لما وصفت بالتدخلات الأميركية بالشأن العراقي بعد شمول مسؤول لواء 30 التابع للحشد الشعبي في منطقة سهل نينوى (وعد قدو) بالعقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، وصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بإخراج لواء 30 من منطقة سهل نينوى".
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