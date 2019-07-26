إنطلاق تظاهرات للمكون الشبكي على طريق الموصل اربيل

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "تظاهرات حاشدة انطلقت اليوم، من قبل المكون الشبكي بناحية برطلة في الشارع الرئيسي الرابط بين الموصل وأربيل".

واضاف المصدر، ان "التظاهرة جاءت إستنكارا لما وصفت بالتدخلات الأميركية بالشأن العراقي بعد شمول مسؤول لواء 30 التابع للحشد الشعبي في منطقة سهل نينوى (وعد قدو) بالعقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، وصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بإخراج لواء 30 من منطقة سهل نينوى".

