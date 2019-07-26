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إنطلاق تظاهرات للمكون الشبكي على طريق الموصل اربيل

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تظاهر العشرات من ابناء المكون الشبكي، الجمعة، على الطريق الرابط بين الموصل واربيل احتجاجا على شمول قيادي بالحشد الشعبي بقائمة العقوبات الامريكية، وقرار اخراج لواء 30 التابع للحشد من منطقة سهل نينوى.
وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "تظاهرات حاشدة انطلقت اليوم، من قبل المكون الشبكي بناحية برطلة في الشارع الرئيسي الرابط بين الموصل وأربيل".

واضاف المصدر، ان "التظاهرة جاءت إستنكارا لما وصفت بالتدخلات الأميركية بالشأن العراقي بعد شمول مسؤول لواء 30 التابع للحشد الشعبي في منطقة سهل نينوى (وعد قدو) بالعقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، وصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بإخراج لواء 30 من منطقة سهل نينوى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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