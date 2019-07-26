احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ50 يوم الأربعاء الماضي، وحصلت على هدية مميزة وفاخرة من خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز. فقد احتفل رودريغيز البالغ من العمر 43 عاماً بعيد ميلاد حبيبته الحسناء من خلال اهدائها سيارة بورش 911 GTS الفارهة باللون الأحمر، ووفق موقع People يبلغ ثمنها 140 ألف دولار. Advertisements واطّلع الموقع من مصدر مقرّب من الثنائي الشهير، أن السيارة كانت مزيّنة بشريط ذهبي كبير وتسلمتها النجمة من منزلها يوم عيدها، وتحمل لوحة الترخيص أحرف JLO.



أما لوبيز فلم تتمكن من كبح حماستها لقيادة السيارة التي تتمتّع بـ 450 حصاناً، فشوهدت خلف المقود إلى جانب خطيبها وخلفها يجلس مصور يحمل كاميرته لتوثيق هذه اللحظة المميزة. أما لوبيز فلم تتمكن من كبح حماستها لقيادة السيارة التي تتمتّع بـ 450 حصاناً، فشوهدت خلف المقود إلى جانب خطيبها وخلفها يجلس مصور يحمل كاميرته لتوثيق هذه اللحظة المميزة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: خطيب جينيفر لوبيز يمنحها هدية بقيمة 140 ألف دولار في عيد ميلادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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