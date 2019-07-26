2019-07-26 | 15:40 354 مشاهدة القاسم الانتخابي 1.9 بنظام سانت ليغو يحظى بتصويت البرلمان العراقي! فما هو؟ وكيف تفسر ردود الفعل عليه؟ للاطلاع على التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: التحدي الأصعب الذي سيواجه الكتل السياسية الكبيرة بعد الانتخابات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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