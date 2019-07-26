بالفيديو: ترامب يرفض حراسة مضيق هرمز من دون مقابل

جونسون يختار دومينيك راب وزيرا جديدا للخارجية البريطانية. أما تركيا فأعلنت توقيف 6 آلاف مهاجر غير قانوني في اسطنبول. ووزير الدفاع الأميركي: مستعدون للتفاوض مع ايران من دون شروط مسبقة. من جهته، ترامب يرفض حراسة مضيق هرمز من دون مقابل.



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