اعتقال 'ارهابي' وسارق بعمليتين منفصلتين في جانبي الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال "ارهابي" وسارق في عمليتين امنييتين منفصلتين في جانبي مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة ابي تمام مركز القاهرة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والتحري القت القبض على ٣ متهمين قاموا بسرقة عشرون رأس من الغنم، وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع، وقد تم القبض عليهم في منطقة ( رجم حديد ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



وأشارت الوزارة الى أن "قوة من مديرية شرطة ابي تمام مركز الرشيدية وبناء على مذكرة قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين بالقبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية والذي كان يعمل فيما يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل والمطلوب لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى"، مبينا أنه "تم القبض عليه في منطقة الرشيدية في الجانب الايسر لمدينة الموصل".