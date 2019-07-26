بالفيديو: طبقي هذا المكياج السريع والسهل على طريقة سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مجموعة من الفيديوهات القصيرة على حسابها الخاص على انستغرام، حيث ظهرت وهي تطبق المكياج.

وفي هذه الفيديوهات تحاول عبدالنور أن تعلم متابعيها كيفية تطبيق مكياج سهل وسريع وناعم مع إعطاء بعض النصائح الجمالية.

وفي هذا الفيديو المرفق، حاولت سيرين تطبيق المكياج المعروف بالـ "كونتورينغ"، موضحة الطريقة الصحيحة والأنسب لاتباعها.

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وقد لاقى هذا الفيديو اعجاب ملايين المتابعين على حسابها، حيث علق البعض بالقول: أنت من دون مكياج بتجنني.

ونشرت مجموعة فيديوهات أخرى حيث أكملت تطبيق المكياج ورسمت خطوط الآيلاينر للعيون، مع وضع الماسكارا، وأكملت بقية الخطوات بواسطة مستحضراتها التجميلية المفضلة.

وبعد نشر هذه الفيديوهات والانتهاء من تطبيق المكياج، نشرت سيرين صورة لها وعلقت عليها بالقول: "شو رأيكن بالنتيجة؟"... وجاءت التعليقات كالآتي: "بتجنني بكل الحالات... حيث أبدى المتابعين اعجابهم بها.