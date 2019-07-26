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الكهرباء تنوه بتقليل ساعات التجهيز في الفرات الاوسط وبغداد ليومين

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نوهت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بتقليل ساعات تجهيز الطاقة في مناطق الفرات الاوسط وبغداد لمدة يومين، عازية ذلك الى حدوث نضوح في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض المحطات.
وقال إعلام وزارة الكهرباء في "تنويه" صدر عنها، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن نضوحا حدث في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، ما ادى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً".

وأوضح أن ذلك سينعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة لمدة يومين تقريباً.

وأكد إعلام وزارة الكهرباء، أنه تم التواصل مع وزارة النفط لمتابعة صيانة الخلل والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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