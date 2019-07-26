الكهرباء تنوه بتقليل ساعات التجهيز في الفرات الاوسط وبغداد ليومين

وقال إعلام وزارة الكهرباء في "تنويه" صدر عنها، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن نضوحا حدث في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، ما ادى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً".وأوضح أن ذلك سينعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة لمدة يومين تقريباً.

وأكد إعلام وزارة الكهرباء، أنه تم التواصل مع وزارة النفط لمتابعة صيانة الخلل والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن.