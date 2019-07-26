الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان على إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانونها

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير البريطاني جون ويليكس، الجمعة، أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات وإجراء الانتخابات، فيما اكد ويليكس على ضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين وتوفير البيئة الملائمة لهم وحماية الشركات الاستثمارية ومنها النفطية.
وأضاف المكتب، أن "اللقاء بحث تفعيل جهود المجتمع الدولي والدول المانحة ومنها بريطانيا، لإعادة الإعمار والاستثمار، والعمل بالمشاريع الاستراتيجية ضمن التسهيلات البريطانية المقدمة للحكومة العراقية، وضرورة معالجة البيروقراطية والفساد الإداري التي تعيق مثل هذه المشاريع، والعمل على إكمال متطلبات عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي".
واكد الجانبين، "على ضرورة خفض التصعيد وعدم جر المنطقة إلى نزاع يؤثر على أمن الملاحة الدولية وإيقافها، وأن يعمل الجميع على التهدئة ونزع فتيل الأزمة لتفادي أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى المزيد من التوتر".
من جانبه، أبدى السفير ويليكس، بحسب البيان، "إعجابه بالروح الوطنية العالية عند جميع أبناء الشعب العراقي، وإقبالهم على المضي مع المشروع الوطني برؤية وطنية عراقية مشتركة"، مشيرا إلى أن "هذا يتطلب جهودا إضافية من القوى السياسية للنجاح وتحقيق النتائج على أرض الواقع".
واكد ويليكس، "على استمرار تعاون بلاده بالتعاون مع العراق في المجالات كافة، ومنها الأمنية والاقتصادية"، لافتا إلى "ضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لهم، وحماية الشركات الاستثمارية ومنها النفطية".
يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (22 تموز 2019)، على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
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