استعملي قناع ماء الورد الطبيعي لبشرة مذهلة وهادئة في الصيف

- يحافظ على البشرة نضرة وصحية، ويمنع ظهور التجاعيد، وبالتالي يحارب الشيخوخة.

- يعالج حب الشباب، ويخفف من حدته ويقضي على البكتيريا.

- يحد من الالتهابات وحالات الاحمرار التي تهيّج البشرة.



- يزيل الأوساخ المتركامة في البشرة وينظف المسامات.- من الممكن أن تستخدمية كمثبّت للمكياج بعد وضعه، عن طريق رشه على الوجه، وليس بمسحة قطنية.