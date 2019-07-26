أشهر القلاع المسكونة بالأشباح في العالم! (صور)

حصن بانجاره يوجد في الهند ويعدّ من الأماكن التي تحوم حولها العديد من الشائعات، وتنصح السلطات المحلية السياح بعدم زيارة هذه المنطقة بعد غروب الشمس. غير أن السكان المحليين لطالما يتجنبون الدخول إليه بغض النظر عن التوقيت.

الكاتبة الروسية فاسيليك سفيتلانا استعرضت في تقرير نشره موقع "آف.بي.ري" الروسي أشهر القلاع المسكونة بالأشباح في العالم:

بعض زوار القلعة قالوا إنهم رأوا أشباحا (مواقع التواصل)وتقول الأسطورة إن أحد السحرة لعن الحصن والمدينة المحيطة به عندما لم يتسن له الزواج من أميرة القصر، فدمّر الجيش المدينة بعد فترة وجيزة من اللعنة التي أصابتها، ولم يتبقّ هناك سوى المعابد.

ويعتقد السكان المحليون أن روح الساحر تزور الحصن كل ليلة مما يؤدي إلى موت جميع الطيور والحيوانات البرية الأخرى التي تقترب منه.

بورلي ريكتوري

شيد منزل بهذا الاسم سنة 1863 على موقع دير قديم في إنجلترا، واكتسب سمعة مرعبة باعتباره المنزل الأكثر سكنا بالأشباح في البلاد.

وتقول الأسطورة إن راهبة وقعت في حب راهب في كنيسة بورل مما تسبب في انتشار فضيحة كبيرة -خاصة بعد محاولتهما الهروب وفشلهما في ذلك- مما أدى نهاية المطاف إلى شنق الراهب ودفن الراهبة في الطابق السفلي للكنيسة.

فندق ذو ستانلي

يقع في حديقة إستيس بارك بولاية كولورادو في الولايات المتحدة، ويحظى بشعبية كبيرة وسط محبي أفلام الرعب، ولعب دورا كبيرا في الرواية التي ألفها الكاتب الأميركي ستيفن كينغ التي تحولت في وقت لاحق إلى فيلم.

وقال كينغ إنه استمع إلى أصوات أشباح أطفال يلعبون في الرواق، في حين ذكر العديد من العاملين بهذا الفندق أنهم رأوا أشباحا حقيقية واستمعوا إلى موسيقى باهتة متأتية من قاعة الرقص حتى في ظل خلوّ القاعة من الأشخاص.