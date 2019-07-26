أفاد مصدر امني بالمثنى، الجمعة، بمصرع خمسة اشخاص واصابة سبعة بحادث سير على طريق المحافظة السريع. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خمسة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب سبعة اخرين بحادث سير نتيجة اصطدام مركبتين على طريق محافظة المثنى السريع". يذكر ان مصدر امني أفاد بوقت سابق من، اليوم الجمعة، بمصرع شخص واصابة اربعة بحادث سير على طريق سريع غرب مدينة الناصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع خمسة اشخاص واصابة سبعة بحادث سير على طريق المثنى السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.