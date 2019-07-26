بالفيديو: دعوى قضائية ضد الكادر الصحي في الديوانية بعد وفاة الطفلة رفيف!

رفيف طفلة لم تكمل ربيعها الثالث، فارقت حياتها نتيجة إهمال طبي في أحد مستشفيات الديوانية، التي اقر وزير الصحة بتراجع الخدمات الصحية في مستشفياتها، بينما ينتظر ذوو الطفلة محاسبة المقصرين.

كانت هذه آخر ابتسامة لرفيف التي لم تكمل ربيعها الثالث، فارقت بعدها الحياة، نتيجة ابتلاعها حبة جوز قد أغلقت مجراها التنفسي. صارعت ثلاث ساعات في مستشفى الديوانية لكن من دون جدوى، لترحل وتترك أرجوحتها الجديدة خالية، إلا من دموع والدتها المفجوعة.



جفت دموع والدها، وبح صوته بعد ثلاثة أيام من وفاة ابنته الوحيدة، نتيجة اهمال الكادر الطبي، مما دفعه لتسجيل دعوى قضائية ضد كادر الصحة. فيما أقر وزير الصحة بتراجع الخدمات الصحية في مستشفيات الديوانية، متعهدا بإعلان نتائج اللجنة التحقيقية بوفاة الطفلة رفيف خلال أربع وعشرين ساعة. كانت هذه آخر ابتسامة لرفيف التي لم تكمل ربيعها الثالث، فارقت بعدها الحياة، نتيجة ابتلاعها حبة جوز قد أغلقت مجراها التنفسي. صارعت ثلاث ساعات في مستشفى الديوانية لكن من دون جدوى، لترحل وتترك أرجوحتها الجديدة خالية، إلا من دموع والدتها المفجوعة.جفت دموع والدها، وبح صوته بعد ثلاثة أيام من وفاة ابنته الوحيدة، نتيجة اهمال الكادر الطبي، مما دفعه لتسجيل دعوى قضائية ضد كادر الصحة. فيما أقر وزير الصحة بتراجع الخدمات الصحية في مستشفيات الديوانية، متعهدا بإعلان نتائج اللجنة التحقيقية بوفاة الطفلة رفيف خلال أربع وعشرين ساعة. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.



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