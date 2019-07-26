مصرع شخص واصابة اربعة بحادث سير على طريق سريع غرب الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا لقي مصرعه واصيب اربعة آخرين، اليوم، بحادث سير نتيجة اصطدام مركبتين على الطريق السريع في منطقة الكطيعة غرب مدينة الناصرية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.