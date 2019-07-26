بغداد تجمد حسابات أربعة مسؤولين عاقبتهم واشنطن

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أمر البنك المركزي العراقي جميع المصارف العراقية بتجميد حسابات مسؤولين عراقيين صدرت ضدهم عقوبات أميركية ومنعهم من الحصول على الدولار ودخول الولايات المتحدة أو التعامل مع المؤسسات الاميركية.

فقد وجه البنك المركزي العراقي بتجميد حسابات أربع شخصيات عراقية صدرت بحقها عقوبات اميركية. وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي وموقعة من نائب محافظ البنك منذر الشيخلي يخاطب فيها البنك مصارف البلاد واطلعت عليها ""الخليج 365"" قائلا "أن على مؤسساتكم معرفة الأسماء المدرجة على لائحة (العقوبات العالمية) بتاريخ 17/7/ 2019 وفي حالة وجود أي اسم لديه تعامل مالي او مصرفي معه يتم تجميده ومنع حصوله على عملة الدولار وتزويد البنك بجميع الحسابات المصرفية او المعلومات الخاصة بهم".

تعميم البنك المركزي العراقي على المصارف بتجميد حسابات المسؤولين العراقيين المشمولين بالعقولات الاميركية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اعلنت الخميس الماضي فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين هم : قائدي فصيلي اللوائين 30 و50 من قوات الحشد الشعبي ومحافظة نينوى وصلاح الدين السابقين.

وأشارت الى انها فرضت عقوباتٍ على كلٍ من : ريان الكلداني قائد كتائب بابليون "اللواء 50" ووعد قدّو قائد قوات سهل نينوى المعروفة "اللواء 30" أضافة الى محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

ويتضمن فرض العقوبات الاميركية هذه حظراً على ممتلكات العراقيين الأربعة في الولايات المتحدة كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم والتواصل مع المؤسسات المالية الأميركية .. أضافة الى حظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة .

واشنطن ستواصل معاقبة مسؤولين عراقيين آخرين

والثلاثاء الماضي اكدت الادارة الاميركية اليوم انها ستواصل فرض عقوبات على حكوميين عراقيين متورطين بإنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين محتكري السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم.

وأشارت السفارة الاميركية في بغداد في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" إلى أن الولايات المتحدة اتخذت الخميس الماضي إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد أو إنتهاكات لحقوق الإنسان.

المسؤولون العراقيون الاربعة المشمولون بالعقوبات الاميركية

وأوضحت بالقول "تُظهر هذه الخطوات إلتزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين".. وشددت قائلة "سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بإنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملىء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم".

واوضح سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ان "الولايات المتحدة أتخذت هذه الاجراءات ضد ألاشخاص العراقين الاربعة لثبوت تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

المعاقبون الاربعة

Advertisements

وكشفت وزارة الخزانة الاميركية معلومات شاملة عن المعاقبين الاربعة وأسباب فرض العقوبات ضدهم .. وكما يلي :

ريان الكلداني

وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية أن ريان الكلداني آمر اللواء 50 أو "كتائب بابليون" مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواط أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت الى أن الكلداني نشر في أيار مايو 2018 شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية لحقوق الإنسان قطع فيه الكلداني أذن محتجز مكبل اليدين . واوضحت ان "اللواء 50 هو العائق الرئيسي أمام عودة النازحين داخلياً إلى سهل نينوى وقد قام بنهب المنازل بانتظام في باطنايا التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي".

وأضافت انه "بحسب ما ورد استولى اللواء الخمسون على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة واتهم السكان المحليون المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن".

وعد قدو

أما بالنسبة لوعد قدو فقد اشارت الوزارة الى انه تم فرض عقوبات ضده لكونه كان قائدًا أو مسؤولًا في كيان قد تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالزعيم أو منصب المسؤول .

وأوضحت أن "قدو هو قائد اللواء 30 وقد قام اللواء باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة، في سهل نينوى من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف كما ان اللواء قد احتجز أشخاصًا في كثير من الأحيان بدون أوامر قضائية أو بأوامر احتيالية كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش .

وقالت ان أفراد من السكان المحليين قالوا أن اللواء الثلاثين مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب .



نوفل حمادي السلطان

وفيما يخص العقوبات المفروضة على المحافظ السابق لنينوى نوفل حمادي السلطات قالت وزارة الخزانة الاميركية إن العقوبات ضده جاءت لانه مسؤول حكومي حالي أو سابق وهو مسؤول متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة.

وأوضحت ان السلطان هو المحافظ السابق لنينوى وبعد حادث العبارة في الموصل مركز نينوى الذي أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص عزل البرلمان العراقي السلطان من منصبه". وقالت ان العبارة كانت محملة بخمس مرات أكثر من قدرتها وتنقل العائلات إلى جزيرة على نهر دجلة عندما غرقت وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال للحاكم السابق، الذي فر بعد وقت قصير من الحادث.

واضافت انه في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان بعد حادث العبارة اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على أن المحافظ السابق كان يسيء استخدام الأموال ويسيء استخدام سلطته.

وبينت انه في 27 آذار مارس 2019 قالت محكمة تحقيق نينوى إن العاكوب والعديد من المسؤولين الآخرين يشتبه في إساءة استخدام سلطاتهم وإهدار المال العام وقد واجه السلطان ادعاءات بالفساد على نطاق واسع منذ عام 1994.

احمد الجبوري (أبو مازن)

وتابعت وزارة الخارجية الاميركية قائلة انه تم فرض عقوبات على أحمد الجبوري على أنه موظف حكومي لديه مشاركة مباشرة أو بشكل غير مباشر في الفساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة .

وقالت إن الجبوري المعروف أيضًا باسم أبو مازن هو الحاكم السابق لصلاح الدين في العراق والعضو الحالي في البرلمان الذي شارك في الفساد . واشارت الى انه قد تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحُكم عليه بالسجن في حزيران يونيو 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفيدرالية واستيلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه.

وبينت الوزارة انه من المعروف عن الجبوري أنه يحمي مصالحه الشخصية من خلال استيعاب الوكلاء المدعومين من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الدولة .