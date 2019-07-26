فهمي: طلب القضاء رفع الحصانة عن اي نائب لايمثل ادانة

وقال فهمي في حديث لـ الخليج 365، ان "طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لم يأتي من جهة سياسية بل من القضاء، مايعني انه مبني على مستندات ووثائق، بالتالي فان اثبات البراءة يكون من خلال الذهاب الى القضاء وتنفيذ تلك التهم"، مبينا ان "رفع الحصانة لايعني ان النائب مدان بل هي خطوة اجرائية لن تؤثر بشئ سلبيا على النائب وهي لتسهيل عمل القضاء".واضاف فهمي، ان "ما نتمناه ان لايكون موضوع الحصانة انتقائيا، خاصة ان مجلس النواب وضع في مقدمة اولوياته مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "احترام استقلالية القضاء يجعلنا ملزمين بالتعامل مع هكذا طلبات بشكل شفاف بعيدا عن اي تحسس".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

