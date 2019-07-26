فهمي: طلب القضاء رفع الحصانة عن اي نائب لايمثل ادانة

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الجمعة، ان رفع الحصانة عن اي نائب بناءا على طلب قضائي لايمثل ادانة له بل هو اجراء اداري لتسهيل عمل القضاء.
واضاف فهمي، ان "ما نتمناه ان لايكون موضوع الحصانة انتقائيا، خاصة ان مجلس النواب وضع في مقدمة اولوياته مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "احترام استقلالية القضاء يجعلنا ملزمين بالتعامل مع هكذا طلبات بشكل شفاف بعيدا عن اي تحسس".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
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