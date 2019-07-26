صحيفة: فرنسا تدفع مليوني دولار للعراق لمحاكمة ارهابييها ببغداد

كشفت صحيفة "ماتش باريس" الفرنسية، اليوم الجمعة، عن اتفاق "سري" بين السلطات الفرنسية والحكومة العراقية، بدفع باريس مليوني دولار لبغداد مقابل كل فرنسي تمت محاكمة بالعراق، فيما اشارت الى ان التحالف الدولي لعب دوراً في نقل الفرنسيين السجناء من الاراضي السورية الى بغداد.
واضاف التقرير، نقلا عن خبراء، أن "فرنسا تفاوضت لدفع مبلغ مليوني دولار للعراق لكل سجين".
واشارت الصحيفة الى ان "القوات الكردية في شمال سوريا التي قبضت على الفرنسيين طلبت من باريس 23 دولاراً يومياً عن كل سجين"، لافتاً الى ان " فرنسا والتحالف الدولي بصورة عامة عمل على نقل 13 سجين من الاراضي الكردية السورية لبغداد مروراً بباريس".
وكان القضاء العراقي قد حكم على 9 فرنسيين من اصل 13، بالاعدام بعد إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي السورية وتسلميهم للسلطات العراقية.
علي ناجي ، الخليج 365، باريس
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