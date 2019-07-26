صحيفة: فرنسا تدفع مليوني دولار للعراق لمحاكمة ارهابييها ببغداد

وقال تقرير الصحيفة الفرنسية، إن "اتفاقا سريا تم التوصل إليه في كانون الأول2018، بين السفارة الفرنسية والمخابرات الفرنسية والعراقيين"، موضحاً ان "هذا الاتفاق دون موافقة البرلمان العراقي، لمحاكمة الفرنسيين".واضاف التقرير، نقلا عن خبراء، أن "فرنسا تفاوضت لدفع مبلغ مليوني دولار للعراق لكل سجين".

واشارت الصحيفة الى ان "القوات الكردية في شمال سوريا التي قبضت على الفرنسيين طلبت من باريس 23 دولاراً يومياً عن كل سجين"، لافتاً الى ان " فرنسا والتحالف الدولي بصورة عامة عمل على نقل 13 سجين من الاراضي الكردية السورية لبغداد مروراً بباريس".

وكان القضاء العراقي قد حكم على 9 فرنسيين من اصل 13، بالاعدام بعد إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي السورية وتسلميهم للسلطات العراقية.



علي ناجي ، الخليج 365، باريس