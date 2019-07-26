وفاة شاب في بث مباشر على يوتيوب!

توفي شاب اشتهر بنشر الفيديوهات على الإنترنت، بعد تناوله حشرات سامة، كنوع من التحدي، الذي بثه مباشرة على قناته بموقع "يوتيوب".
وقالت تقارير صينية إن الرجل الذي يدعى صن، ظهر وهو يتناول ديدان وسحالي، في بث مباشر، حسب ما أشار موقع صحيفة "ميترو" البريطانية.
وقالت الشرطة إن الكمبيوتر كان لا يزال يبث مباشرة، حتى بعد وفاة صن، عندما عثروا عليه بشقته في مقاطعة أونهوي الصينية قبل أيام.
وكان الشاب الصيني قد بدأ تحديا، يأكل خلاله الحشرات، أمام جمهوره على يوتيوب.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن صن كان يطمح لزيادة متابعيه، الذين وصل عددهم إلى 15 ألف متابع منذ بدء التحدي "الغريب".
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