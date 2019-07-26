فوضى في بريطانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وقال تقرير الصحيفة، إن درجات الحرارة في بريطانيا سجلت معدلات قياسية، بلغت في كامبريدج 38.1 درجة مئوية.

واشار تقرير الصحيفة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في الفوضى في السكك الحديدية، حيث ألغت بعض شركات القطارات نحو ربع عدد رحلاتها، كما قررت هيئة السكك الحديدية الحد من سرعة القطارات خشية انثناء القضبان بفعل ارتفاع درجات الحرارة.



وتقول الصحيفة أيضا إن ارتفاع درجات الحرارة أثر ايضا على خطوط الكهرباء التابعة للسكك الحديدية، مما أدى إلى إلغاء جميع القطارات بين لندن ومطار لوتن، ونصحت كثير من الشركات الركاب بعدم السفر.

كما نشرت الصحيفة صورة لمسافرين تقطعت بهم السبل في محطة يوستن للقطارات في لندن يوم امس الخميس 25 يوليو/تموز بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

