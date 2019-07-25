سقوط قذائف هاون على قرية في كركوك

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عددا من قذائف الهاون سقطت على قرية طوبزاوا التابعة لكركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت القرية، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".