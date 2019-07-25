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سقوط قذائف هاون على قرية في كركوك

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قذائف هاون سقطت على قرية في كركوك.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عددا من قذائف الهاون سقطت على قرية طوبزاوا التابعة لكركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت القرية، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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