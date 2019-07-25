الداخلية: القبض على ٦ متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن القاء القبض على ستة متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين ضبط حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية ٨٥٠ حبة و٩٥ امبولة مخدرة و ٣٢٠ قنينة شراب مخدر".



واضاف انه "تم ضبطها في احد الدور السكنية المتروكة في حي النور في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".

وعلى صعيد متصل، اكد معن ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر قام بالقبض ( ٦ ) متهمين بالجرم المشهود وهم يقومون بلعب القمار وضبط بحوزتهم مبلغ مالي ( ١،٨٠٠،٠٠٠ مليون وثماني مائة الف دينار عراقي و١،٨٠٠ الف وثماني مائة دولار امريكي ( ١٨ ورقة ) واربع علب ورق القمار"، مشيرا الى انه "تم توقيفهم وفق المادة ٣٨٩ ق ع، في احد المقاهي بمنطقة حي الطليعة في قضاء تلعفر".