الداخلية: القبض على ٦ متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن القاء القبض على ستة متهمين بالجرم المشهود يقومون بلعب القمار في تلعفر.
واضاف انه "تم ضبطها في احد الدور السكنية المتروكة في حي النور في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".
وعلى صعيد متصل، اكد معن ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر قام بالقبض ( ٦ ) متهمين بالجرم المشهود وهم يقومون بلعب القمار وضبط بحوزتهم مبلغ مالي ( ١،٨٠٠،٠٠٠ مليون وثماني مائة الف دينار عراقي و١،٨٠٠ الف وثماني مائة دولار امريكي ( ١٨ ورقة ) واربع علب ورق القمار"، مشيرا الى انه "تم توقيفهم وفق المادة ٣٨٩ ق ع، في احد المقاهي بمنطقة حي الطليعة في قضاء تلعفر".
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