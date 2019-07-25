بالوثائق.. الكشف عن هدر ٢٠٠ مليون دولار في عقد بوزارة الصناعة

تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن رائد حسين علي البلداوي.

وتتضمن الوثائق الكشف عن هدر بقيمة ٢٠٠ مليون دولار في عقد تأهيل وتشغيل رصيف، كما تضمنت طلب المفتش العام بإيقاف العقد.

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