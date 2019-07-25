مجلس النواب يرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي رفع جلسة مجلس النواب الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل"، لافتا الى ان "البرلمان صوت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا".واضاف المصدر، أن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩"، مشيراً الى أن "المجلس انهى مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية".

وتابع أن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية"، موضحاً أن "مجلس النواب انهى كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية".



وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ35 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور 170 نائباً.