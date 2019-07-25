تعرضت طفلة في التاسعة لهجوم ثور أمريكي (بيسون) عليها في متنزه يلوستون الشهير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، بعدما هاجم الحيوان مجموعة من السياح اقتربوا كثيرا منه، على ما ذكر مسؤولو المحمية.
ويظهر تسجيل مصور شخصا يشير إلى الحيوان الضخم وهو يرعى، قبل أن يهاجم فجأة الفتاة التي طارت في الهواء في حين تفرق أفراد المجموعة.
وذكر القيمون على المتنزه بأن الحيوانات في هذه المحمية المترامية الأطراف الواقعة بين ولايتي وايومينغ ومونتانا، "برية".
وأوضح هؤلاء "عندما يكون أحد الحيوانات قريبا من مسار أو ممر أو مرآب ينبغي أن نترك له مجالا. يجب البقاء على مسافة تزيد على 20 مترا عن كل الحيوانات الكبيرة من بيسون وأيل وكبش الجبال الصخرية والقيوط، وعلى بعد ما لا يقل عن 90 مترا عن الدببة والذئاب".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... ثور يهاجم طفلة ويرميها في الهواء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.