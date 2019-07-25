بالصور.. افتتاح متنزه يضم 400 الف نبتة شرق بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن افتتاح متنزه سومر العائلي رسمياً شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بلدية الشعب قامت بإنشاء متنزه ضمن قاطعها البلدي وبمساحة تقدر باكثر من أربعة دونمات في المنطقة المجاورة لمركز شرطة حي سومر وجامع السادة النعيم بعد ان قامت ملاكات الامانة وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية عن الموقعين المذكورين مما أعطى فرصة لإنشاء المتنزه بعد توفر المساحة والفضاء الواسع".

وأضافت أن "المتنزه يبلغ مساحته 4 دونمات و 600 متر مربع وتمت زراعته باكثر من 400 الف نبتة موسمية ودائمية بالاضافة الى اعداد 80 بالمئة من مساحته كمسطح اخضر وتخصيص 600 متر منه لألعاب الاطفال".