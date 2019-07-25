ابتداءً من الموسم المقبل.. درع دوري الكرة الممتاز مشابه للبريميرليج

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2019-07-25 | 16:58
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يسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الى تحسين درع الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عن طريق اعتماد تصميم جديد يليق بأسم وتأريخ الدوري العراقي.
وقال وكيل الشركة الايطالية في العراق عادل غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن "شركة جيفوفا في طور تصميم درع جديد للدوري العراقي الممتاز، مشابه لدرع المجتمع (كأس السوبر) في الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج)"، مبيناً ان "الدرع سيكون جاهزاً ابتداءً من الموسم المقبل".
وفيما يخص كرات الدوري الممتاز، اكد غفوري أن "جيفوفا عرضت على اتحاد الكرة، عدة نماذج من الكرات التي تنتجها، من اجل اعتمادها رسمياً في الدوري الممتاز"، مشيراً إلى ان "الدوري العراقي سيكون ثالث دوري في العالم يستخدم كرات جيفوفا بعد الارجنتيني والكويتي".
يذكر أن "جيفوفا" اهدت كأس العراق، الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، كهدية بعد توقيع العقد بين الجانبين.
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