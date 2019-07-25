أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل أكثر من 150 شخصا، في حادث تحطم سفينة قبالة ساحل ليبيا.
وقالت المفوضية اليوم الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.
واعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل الليبية.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.
واعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين تعلن مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.