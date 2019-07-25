مفوضية اللاجئين تعلن مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا

وقالت المفوضية اليوم الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.



واعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل الليبية.