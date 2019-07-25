بالوثيقة.. البنك المركزي يوجه بتجميد المشمولين بالعقوبات الامريكية

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من البنك المركزي تتضمن توجيهاً بتجميد حسابات المشمولين بالعقوبات الامريكية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

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